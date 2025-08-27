Ormanda Ağaç Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOKTA

Bartın’da, ormanda ağaç kesmekte olan bir işçi, kestiği ağacın altında kalması sonucu ağır yaralandı. Bu olay, Ulus ilçesinin 1300 rakımlı Elmacık köyünde meydana geldi. 63 yaşındaki orman işçisi Nail Artar, tomruk kesimi sırasında ağacın kendisine çarpmasıyla ayağını kırdı.

AİLENİN YARDIM ÇAĞRISI VE MÜDAHALE

Nail Artar’ın durumu, aynı ekipte çalışan akrabası Tahir Artar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ulaşmak için zorlu bir yola çıkıp, 20 kilometre boyunca ormanın içinde ilerleyerek olay yerine geldi. İlk müdahalesinin ardından, Nail Artar hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ NEDENİYLE KAYBEDİLDİ

Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Nail Artar’ın ayağındaki kırık, başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Ancak, tedavi sürecinde ani bir kalp krizi geçiren Artar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 63 yaşındaki işçinin, 20 yıl önce açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ

Nail Artar’ın cenazesi, ikindi namazının ardından Elmacık köyünde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Cenaze törenine Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, ailesi ve yakınları katıldı.