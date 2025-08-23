Ormanda Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

YANGININ ÇIKTIĞI YERDEKİ DURUM

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık dört saat süren mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Olay, Mesudiye ilçesi Bayraklı Mahallesi’nde saat 17.00 civarında ağaçların bulunduğu bir alanda ortaya çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa süre içinde ormanlık alana sıçradı.

İKİLİ MÜDAHALE VE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla birlikte, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı görevliler, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına yoğun bir şekilde müdahale ederken, bölge halkı da çalışmalara destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın, dört saat içerisinde söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından, yanan alan dron ile havadan görüntülendi.