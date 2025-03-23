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Ormandaki İş Kazasında Dursun Kuzu Vefat Etti

İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Düzce’nin Yığılca ilçesinde feci bir iş kazası sonucu Dursun Kuzu hastanede hayatını kaybetti. Hacıyeri köyünde 17 Mart 2025 tarihinde meydana gelen olayda, ormanda kesim çalışması yaparken devrilen ağaçların altında kalan Kuzu ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kuzu’yu hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

TEDAVİDEN SONUÇ ALINAMADI

Yaklaşık bir haftadır Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dursun Kuzu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu trajik olay, ormanda çalışanların maruz kalabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.

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