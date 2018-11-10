Orman’dan bomba Karius açıklaması

Beşiktaş’a geldiği günden bu yana magazin basınından düşmeyen Karius için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan açıklama geldi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamalarla bombayı patlattı.

İşte Orman’ın açıklamaları:

“Karius çok iyi bir kaleci, inşallah bonservisini de alacağız. Göndereceğimiz haberleri futbol palavraları. Karius müthiş bir kaleci. Tabii ki beklentiler yüksek. Aboubakar’ı aldığmız zaman bunu nerden buldunuz deniyordu sonra alın denildi. Onun daha çok çalışması lazım. Kendisinden beklentiler yüksek.”

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