Ormangülü Balı, Doğa Şifa Kaynağı

ORMANGÜLÜ BALININ İTİBARİ ARTIYOR

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, 1000 rakımlı Topan Yaylası’nda, yerleşim yerlerinden uzak ve çevre kirliliğinden uzak ortamda üretilen ormangülü balı bu sezon oldukça verimli geçti. Sait Ekeroğlu, 8 yıl önce arıcılığı bir hobi olarak başlattı ve günümüzde Yığılca ekotipi arıları ile doğal ormangülü balı üretimi yapıyor. Ekeroğlu’nun “ölçülü kullanıldığında şifa, fazlasında ise zarar barındıran bir doğal şifa kaynağı” olarak tanımladığı ormangülü balı, ayrıca İngiltere merkezli Royal Society of Chemistry’nin araştırmalarıyla da ilgi çekiyor. Amerikan Sağlık Enstitüsü de bu özel balın hipertansiyon, mide ve bağırsak rahatsızlıklarından grip ve soğuk algınlığına karşı etkili olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda afrodizyak etkisi ile dikkat çeken bal, Türkiye’deki astım ve KOAH hastaları tarafından destekleyici bir seçenek olarak tercih ediliyor.

Ormangülü balının üretildiği çağrıştığı alanın temizliğine özel önem veren Sait Ekeroğlu, “1000 metre rakımdayız ve en yakın yerleşim yerine uzak mesafedeyiz. Bu da hem arılarımız hem de ürünümüz için büyük avantaj. Doğa bize ne veriyorsa onu alıyoruz, herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz” diyor. Ekeroğlu, balın fazla tüketiminin tehlikelerine de dikkat çekerek, “Bu bal ölçülü kullanılmalı. Her ne kadar şifa kaynağı olsa da bilinçsiz tüketim durumunda zehirlenmelere yol açabilir” şeklinde uyarıda bulunuyor. Hobi olarak başladığı arıcılıkta zamanla edindiği bilgi ve deneyimle doğal üretimi sürdüren Ekeroğlu, tüketicilerin doğallığa artan ilgisinin önemine vurgu yapıyor.