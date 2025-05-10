Ormanlara İHA’lar ile gözlem yapılacak

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE YENİ ARAÇLAR KULLANILACAK

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA’nın hizmet vereceğini duyurdu. Karacabey, ormanları gözetlemek ve yangınları yönetmek için İHA kullanan iki ülkenin bulunduğunu, bunlardan birinin ABD, diğerinin ise Türkiye olduğunu belirtti.

ORGAN ORMAN YANGINLARI İNSAN KAYNAKLI

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Yeşil Vatan’ flaması ve sertifikalarının dağıtım töreninde konuşan Karacabey, orman yangınlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 3 bin 700 orman yangını yaşandığını ve 4 bin 800 orman dışı yangına müdahale etmek zorunda kalındığını aktaran Karacabey, bu yangınların en az yarısının kırsal alanda başladığını belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YANGIN HASSASİYETİNİ ARTIRIYOR

Karacabey, Türkiye’nin Çanakkale’den Hatay’a kadar olan bölgenin yangınlara karşı çok hassas bir bölge olduğunu vurguladı. İklim değişikliğinin etkisiyle ormanların yüzde 64’ünün yangına hassas hale geldiğini açıklayan Karacabey, bu oranın 3-5 yıl önce yüzde 55 seviyesinde olduğunu kaydetti. Ayrıca, “Bu yıl ülkemiz genelinde 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA görev yapacak” diyerek hava araçlarının yangınlara müdahalesinin önemine dikkat çekti. İHA’ların, Çanakkale’den Hatay’a kadar olan hattı 1 dakika içerisinde tekrar gözetleme yeteneğine sahip olduğunu ve bu görüntülerin Yangın Yönetim Merkezi’ndeki ekipler tarafından canlı olarak izlenebildiğini sözlerine ekledi.