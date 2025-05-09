Ormanların Korunması İçin Etkinlik Yapıldı

ORMAN KORUMA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Ankara’da, Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Orman Benim” projesi çerçevesinde, 81 ilde ormanların korunması ve bu konuda farkındalık oluşturmak hedefiyle bir atık toplama etkinliği yapıldı. Etkinliğin gerçekleştirilmesi için 7’nci Devlet Ormanı’nda toplanan katılımcılar arasında Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi ile Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, orman gönüllüleri, Orman Mühendisleri Odası ve Öz Orman-İş Sendikası üyeleri yer aldı. Etkinlik boyunca katılımcılar ormandaki atıkları topladı.

ORMANLARIN DEĞERİ VE GÜVENLİĞİ

Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Orman Genel Müdürlüğü olarak 186 yıldır ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, gençleştirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı ormanlar kurmak için yazın köz, kışın buz üzerinde durmadan, yılmadan sürekli çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. Şimşek, ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığını, toprağın, suyun, havanın ve yaşamın birleştiği büyük bir ekosistem oluşturduğunu belirtti.

Şimşek, ağaçların yok olmasının sadece odun kaybı değil, hayata da zarar verdiğinin altını çizerek, “Bir ağaç yandığında sadece odun küle dönmez. O ağacın gölgesinde dinlenen bir çocuk, o ağacın dalında yuva yapan bir kuş, o kökte filizlenmiş bir gelecek, onunla beraber yanar, kül olur. Bu nedenle orman yangınları sadece ormanlarımızı değil, hayatımızı bir anda küle döndürür” diye ekledi. Ayrıca, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve birlikte artan sıcaklıklar nedeniyle yaz aylarının orman yangınları açısından tehlikeli dönemler olduğunu vurguladı. Şimşek, “Olası bir kıvılcım nedeniyle telafisi zor sonuçlarla karşılaşmaktayız. Bugün hep birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı yaptığımız ‘Orman Benim’ etkinliği ile ormanlarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu.