Haberler

Ormanların Korunması İçin Yasal Düzenleme

ÖNGEN’DEN ORMANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME ÖNERİSİ

Hukukçu ve turizmci Mehmet Öngen, ormanların korunması ve yangınların önlenmesi için kapsamlı bir yasal düzenlemenin gerekliliğini vurguladı. Öngen, keçi sürülerinin ormanlara giriş yasağının kaldırılması gerektiğini söylüyor. Keçilerin, yeni dikim alanları dışında ormanlara zarar vermediğini, bundan ziyade yangına neden olabilecek kuru otları temizlediğini ifade etti. Ayrıca, ormanların mülkiyetinin devlette kalması şartıyla, orman köylüsüne tahsis edilmesi ve bakım, geliştirme ile korunma görevlerinin köylülere verilmesi gerektiğini dile getirdi. Devletin bu süreçte organize eden ve denetleyen bir konumda bulunmasının önemine değinen Öngen, ormanların korunmasına dair etkili stratejilerin şart olduğunu belirtti.

ÇOBANLAR VE YANGIN KORUMASI

Öngen, çobanların doğal birer koruyucu ve gözcü rolü üstlendiğini ortaya koydu. “Çobanlar yangın mevsiminde dağlarda ve ormanlarda geceleri kalıyor. Bu durum acil müdahale imkanını artırıyor,” diyor. Ayrıca, kaldırılan Orman Muhafaza Memurluğu’nun yeniden kurulmasının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin önemini vurguladı. Yangın koridorlarında belirli aralıklarla su depoları kurulması gerektiğini öneren Öngen, yanmış alanlara geniş yapraklı ve yangına dayanıklı ağaç türlerinin (akasya, kayın, ıhlamur gibi) dikilmesi gerektiğini belirtti. Ekonomik değeri yüksek ağaçların çoğaltılması ve elde edilen gelirin ormanların korunması ile geliştirilmesinde kullanılması gerektiğini ifade etti.

ANIZ YAKMADA CEZALAR YETERSİZ

Anız yakmanın ciddi yangın sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan Öngen, mevcut cezaların yetersizliğini istatistiklerle ortaya koydu. Kabahatler Kanunu’na göre anız yakanlara 2 bin 52 TL idari para cezası uygulandığını, Türk Ceza Kanunu’na göre verilen 3 aydan 1 yıla kadar olan hapis cezalarının “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” nedeniyle pratikte uygulanmadığını hatırlattı. Çevre Kanunu çerçevesinde ise dekar başına verilen 556,71 TL para cezasının caydırıcı olmaktan uzak olduğunu belirtti. Öngen, dağınık mevzuatın tek bir yasada toplanması ve hem hapis hem de idari para cezalarının ciddi şekilde artırılması gerektiğini, böylece yangına sebep olanların caydırıcı bir biçimde cezalandırılabileceğini ifade etti.

ÖNEMLİ

