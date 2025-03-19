Ormanların Korunması İnsanlık İçin Zorunludur

ORMANLARIN KORUNMASININ ÖNEMİ

Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin, ormanların korunmasının yalnızca doğa için değil, insanlık için de bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörü Gültekin, Ormancılık Haftası çerçevesinde ormanların, doğal ekosistemlerin belkemiğini oluşturan ve insan yaşamına sağladığı birçok fayda ile ilgili bilgiler paylaştı. “Ormancılık Haftası, ormanların korunması, sürdürülebilir yönetimi ve halkın ormanlar konusunda bilinçlendirilmesi adına önemli bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının hayata geçirilmesi açısından kritik bir role sahiptir” dedi.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TEMELİ

Gültekin, biyolojik çeşitliliğin ekosistemlerin sağlıklı işlemesi ve uzun vadeli sürdürülebilirliği için temel bir unsur olduğunu belirtti. “Ormanlar, dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliğin yaklaşık yüzde 80’ini barındırmaktadır. Bu durum, ormanların hem ekosistem hizmetleri sağladığını hem de birçok canlı türü için yaşam alanı oluşturduğunu göstermektedir.” dedi. Orman ekosistemlerinin farklı hayvan, bitki ve mikroorganizmaların bir arada bulunduğu karmaşık yapılar olduğunu ifade eden Gültekin, bu çeşitliliğin doğanın dengesinin korunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE ORMANLARIN ROLÜ

Doç. Dr. Gültekin, ormanların karbon yutakları olarak önemli bir ekosistem hizmeti sunduğunu belirterek, “Ormanlar, fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksidi tutarak karbonu biyolojik kütleye dönüştürüyor. Bu süreç, iklim değişikliği ile mücadelede hayati bir rol oynuyor.” dedi. Ormanların yıllık karbon emisyonlarının yaklaşık dörtte birini absorbe etme kapasiteleri olduğunu belirten Gültekin, ormanların yok olmasının biyolojik çeşitliliğin kaybına ve iklim değişikliğinin hızlanmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİN GEREKLİLİĞİ

Sürdürülebilir kalkınmanın hem çevresel, hem toplumsal hem de ekonomik açıdan dengeli bir gelişimi ifade ettiğini aktaran Gültekin, “Ormanlar, bu dengeyi sağlamak için büyük bir potansiyele sahiptir. Doğal yaşam alanları sunarak biyolojik çeşitliliği korurken, ekonomik gelir kaynakları da sağlamaktadır. Ancak bu kaynakların tükenmeden yönetilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

KAMU BİLİNCİ VE İŞ BİRLİĞİ

Ormancılık Haftası’nın, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda kamu bilinci oluşturmak için büyük bir fırsat sunduğunu dile getiren Gültekin, “Ormanların korunması, insanlık için bir zorunluluk ve bu amacın gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerekmektedir” dedi. Gültekin, üniversitenin iklim değişikliği eylem planı ve sürdürülebilirlik ile ilgili yürütülen faaliyetler hakkında da bilgiler verdi. Atık pillerin geri dönüşümüne yönelik projeler ve doğa sevgisini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları ile ilgili de bilgiler sundu.