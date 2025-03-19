Ormanların Korunmasının Önemi ve Sürdürülebilirlik

ORMANLARIN KORUNMASI VE İNSANLIK İÇİN ZORUNLULUK

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin, Ormancılık Haftası kapsamında ormanların korunmasının gerekliliğini vurgulayarak, “Ormanların korunması, sadece doğa için değil, insanlık için de bir zorunluluk” dedi. Gültekin, ormanları doğal ekosistemlerin belkemiği olarak tanımlayarak, bu alanların biyolojik çeşitliliği barındırdığı ve ekolojik dengeyi sağladığına dikkat çekti. Ormancılık Haftası’nın ormanların korunması ve halkın bilinçlenmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Gültekin, bu haftanın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının hayata geçirilmesi açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti.

BIYOLGIK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ

Doç. Dr. Gültekin, biyolojik çeşitliliğin ekosistemlerin sağlıklı işleyişi için temel bir unsur olduğunu ifade ederek, “Ormanlar, dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliğin yaklaşık yüzde 80’ini barındırmaktadır. Bu da ormanların yalnızca ekosistem hizmetleri sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda birçok canlı türü için yaşam alanı oluşturduğunu göstermektedir” dedi. Gültekin, ormanların su döngüsünü düzenlediğini, toprak erozyonunu engellediğini, hava kalitesini iyileştirdiğini ve insan yaşamı için önemli besin ve hammaddeler sağladığını vurguladı. Ormanların korunmasının biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi açısından bir öncelik haline gelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ORMANLAR

Ormanların karbon yutakları olarak işlev gördüğünü belirten Doç. Dr. Gültekin, “Ormanlar, fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksidi tutarak karbonu biyolojik kütleye dönüştürüyor. Bu süreç, küresel iklim değişikliği ile mücadelede hayati bir rol oynamaktadır” dedi. Ormanların yıllık karbon emisyonlarının yaklaşık dörtte birini absorbe ederek depoladığını belirten Gültekin, ormanların yok olmasının yalnızca biyolojik çeşitliliğin kaybına yol açmakla kalmadığını, aynı zamanda iklim değişikliğini de hızlandırdığını ifade etti. Bu durum, ormanların korunmasının sürdürülebilir geleceğin inşası açısından kritik bir adım olduğunu gösteriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİN ÖNEMİ

Gültekin, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, toplumsal ve ekonomik dengelerin sağlanması için büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti. Ormanların, doğal yaşam alanları sunarak biyolojik çeşitliliği koruduğunu ve ekonomik gelir kaynakları sağladığını vurguladı. Ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunun, ekosistem hizmetlerinin devamlılığını sağlarken aynı zamanda yerel toplulukların ekonomik kalkınmalarını destekleyeceğini belirtti. Ormancılık Haftası’nın, bu yönde farkındalık artırmak için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASI

Doç. Dr. Gültekin, “Ormancılık Haftası, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için büyük bir fırsat sunmaktadır” dedi. Sürdürülebilir ormancılık politikalarının çevresel, sosyal ve ekonomik dengelerin sağlanması adına kritik öneme sahip olduğunu belirtti. “Ormanların korunması, insanlık için gereklidir ve bu amacın gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerekiyor” diye ekledi.

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü, üniversitenin iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerini düzenli olarak raporlayarak sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Atık pillerin geri dönüşümüne yönelik projeler ve çevre sevgisinin artırılmasına yönelik etkinlikler gibi çeşitli bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini de ifade etti.