Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Toplantılar Düzenledi

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından hazırlanan 2025 Yılı Teknik Destek Programı’nın bilgilendirme toplantıları Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta gerçek bir şekilde yapıldı. Toplantılara, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından birçok paydaş katıldı. Bu etkinliklerde, programın içeriği ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verildi. Aynı zamanda katılımcılarla potansiyel proje fikirleri üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

PROGRAMIN HEDEFİ VE KAPSAMI

Ajans tarafından sunulan Teknik Destek Programı, özellikle kırsalda yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi, alternatif turizm fırsatlarını geliştirmeyi ve imalat sanayiinde dönüşüm ile rekabetçiliği artırmayı amaçlayan eğitim ve danışmanlık projelerine destek sağlıyor. Program, TR72 Bölgesi’nde kırsal kalkınma, alternatif turizm ve imalat sanayinin gelişimini destekleyerek bölgesel rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi hedefliyor.

ÖNCELİKLER VE MALİ DESTEK MİKTARLARI

Programdaki öncelik alanları arasında Kırsalda Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma Sonuç Odaklı Programı’nın özel hedeflerine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi, Alternatif Turizm İmkanlarının Geliştirilmesi ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetleri bulunmaktadır. Ayrıca, imalat sanayini temsil eden kar amacı gütmeyen kurumların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte imalat sanayindeki işletmelere danışmanlık sağlanması yer alıyor. Mali kaynak ve destek miktarları ise, kırsal ve turizm öncelikleri için toplam 7 milyon TL, imalat sanayi öncelikleri için toplam 5 milyon TL, eğitim projelerine 200 bin TL’ye kadar ve danışmanlık projelerine ise 400 bin TL’ye kadar belirlenmiş durumda. Eğitim projeleri azami 3 ay, danışmanlık projeleri ise azami 6 ay süre ile uygulanabiliyor.