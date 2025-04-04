Orta Asya-AB Zirvesi Semerkand’da Yapıldı

İLK ORTA ASYA-AB ZİRVESİ YAPILDI

Özbekistan’ın Semerkand şehrinde gerçekleştirilen İlk Orta Asya-AB Zirvesi, Orta Asya devletleri liderleri ile Avrupa Birliği’nden üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliği yaptığı zirve, “Geleceğe yatırım” temasıyla düzenlendi. Zirveye, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bölgenin liderleri, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov katıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası yönetimleri de zirvede yer aldı. Zirvenin gündemi, Orta Asya ülkeleri ile AB arasında çeşitli ilişkiler ve etkileşimlerin geliştirilmesine dair beklentiler üzerineydi.

YATIRIM VE TİCARET GÜÇLENDİRİLECEK

Zirvede, liderler birçok alanda işbirliğini güçlendirme fırsatlarını tartıştı. Bu alanlar arasında yatırım işbirliği, ticaretin artırılması, yeşil enerji, madencilik, tarım, ulaştırma, lojistik, dijitalleşme, kültür, turizm ve eğitim yer aldı. “Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm amacıyla müzakere sürecinin başlatılmasını destekliyoruz” diyen Mirziyoyev, zirvenin mevcut jeopolitik durum içinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Ayrıca, “Bu bağlamda Orta Asya ve AB geleneksel ortaklardır ve yakın işbirliğine olan talep giderek artıyor” şeklinde konuştu.

TİCARETE YENİ BİR DÜZEN GELİYOR

Mirziyoyev, son yıllarda Orta Asya ile AB arasındaki ticaretin önemli ölçüde arttığını vurguladı. “7 yılda Orta Asya ülkelerinin AB ile olan ticareti birkaç kat artarak 54 milyar Euro oldu” ifadesini kullandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise, AB’nin ülkeleri için önemli bir ticari ve yatırım ortağı olduğunu belirterek, “Geçen yıl ikili ticaret hacmi 50 milyar dolara yaklaştı ve bu, Kazakistan’ın toplam dış ticaretinin yüzde 30’unu oluşturuyor. Son 20 yılda Avrupa’nın Kazakistan’a yaptığı toplam yatırım 200 milyar doları aştı” şeklinde bilgiler verdi.

ENERJİ PROJELERİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, AB ile ticari ilişkilerin büyüdüğünü ve Kırgızistan’ın enerji, altyapı ve sanayi alanlarında büyük projeler geliştirdiğini dile getirdi. Aynı zamanda yenilenebilir enerji alanında işbirliği fırsatlarına da dikkat çekti. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yaparak, “2032 yılına kadar elektrik üretimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı” hedeflediklerini belirtti.

SONUÇ VE GELECEK PLANLARI

Zirve, Orta Asya ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Orta Asyalı liderler, bölgedeki potansiyel işbirliklerini dile getirerek, karşılıklı yarar sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu. Bu toplantı, çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi için bir başlangıç noktası oluşturuyor.