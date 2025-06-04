Orta Asya’nın Stratejik Önemi Artıyor

STRATEJİK ÖNEM VE KONUMLANMA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Recep Yürümez, Orta Asya’nın son yıllarda artan stratejik önemine ve Türkiye’nin bölgede nasıl konumlanması gerektiğine değiniyor. Türkistan coğrafyası, 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında üç büyük emperyal gücün rekabet alanı haline gelmiş durumdadır. Rusya, Çin ve İngiltere arasında bu bölgenin paylaşımına dair farklı anlaşmazlıklar yaşanmış ancak imzalanan diplomatik antlaşmalarla, taraflar çıkarları doğrultusunda bir paylaşım sağlamıştır. Orta Asya, yaklaşık 70 yıl boyunca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) kontrolü altında kalmış, bu dönemde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan 1991 yılında bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Ancak bu devletlerin mevcut sınırları büyük ölçüde 1920’lerde Sovyet yönetimi tarafından belirlenen özerk cumhuriyet modelleri ile şekillendirilmiştir.

SINIR SORUNLARI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Sovyetler Birliği döneminde belirlenen özerk cumhuriyet sınırlarının esas alındığı haritalar, 1991 sonrası dönemde çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sınırlar; etnik, coğrafi ve sosyoekonomik gerçeklikler yerine siyasi mühendislik temelinde çizildiğinden, yeni kurulan devletler arasında sınır uyuşmazlıkları ve kaynak paylaşımı gibi meselelerde gerilim yaratmıştır. Özellikle “anklav” ve “eksklav” yapılarla su kaynaklarının paylaşımındaki anlaşmazlıklar dikkat çekmektedir. Kırgızistan-Kazakistan ve Özbekistan-Kırgızistan sınırında zaman zaman gerginlikler yaşanmaktadır; bu anlaşmazlıklar silahlı çatışmalara dönüşmemiş olsa da iki taraflı ilişkilerde sürekli bir kriz dinamiği yaratmaktadır. Diğer yandan, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır ve su paylaşımındaki ihtilaflar son 5 yılda üç kez silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, 31 Mart 2025’te Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır ve su paylaşımı anlaşması, bölgesel barış adına kayda değer bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ VE TİCARET ANLAŞMALARI

Anlaşmanın dikkat çeken yönlerinden biri Türkiye’nin müzakere sürecine doğrudan katkı sağlaması ve mutabakatın Avrupa Birliği (AB), Çin ya da Rusya gibi bölge dışı aktörlerin müdahalesi olmaksızın tamamlanmış olmasıdır. Türkiye’nin bölgedeki işbirliği arzusunun arttığını gösteren bu durum, bölge ülkelerinin bağımsız hareket etme isteğinin de bir işareti olarak yorumlanabilir. Bişkek’teki olumlu gelişmenin hemen ardından, 4 Nisan 2025’te Semerkand’ta AB ile Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde, üç ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin belirli kararlarını tanımış ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Kıbrıs’ın meşru temsilcisi olarak kabul etmiştir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gelişmeyi bu açıdan eleştirmiştir. Kırgızistan’ın bu anlaşmada taraf olup olmayacağı belirsizliğini sürdürse de Türkiye’nin en yakın stratejik ortaklarından biri olan bu ülkenin tutumu önemli bir rol oynayabilir.

ÇİN’İN ETKİNLİĞİ VE ZENGEZUR KORİDORU

Çin de, Orta Asya’da etkinliğini artırma konusunda çeşitli adımlar atmaktadır. 18-19 Mayıs 2023’te gerçekleştirilen Çin+Orta Asya Beşlisi Zirvesi, Pekin’in bölgede nüfuzunu güçlendirme çabalarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi, Avrupa pazarlarına ulaşma hedefini içeren kapsamlı jeoekonomik projeleri teşvik etmektedir. Ancak Avrupa ve Çin’in stratejileri arasında asıl belirleyici unsur, bu iki gücün hangi güzergahlar üzerinden birbirine bağlanacağı sorusudur. Halihazırdaki alternatif güzergahlar çeşitli dezavantajlar taşımakta; en güvenli ve maliyet açısından en uygun rota ise Anadolu toprakları üzerinden geçmektedir. Zengezur Koridoru’nun açılmaması, bu potansiyel güzergahın önünde ciddi bir jeopolitik engel teşkil etmektedir.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK YENİDEN YAPILANMASI

Türkiye, mevcut jeopolitik gelişmeler ışığında ulusal çıkarlarını yeniden tanımlamak ve çok boyutlu dış politika araçlarını daha etkin kullanmak durumundadır. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), bu süre zarfında doğrudan olumsuz etkilenmiş değildir. 1-2 Mayıs 2025’te KKTC’de düzenlenen TDT Aksakallar Konseyi Toplantısı ve 20-21 Mayıs 2025’te Macaristan’da gerçekleştirilen TDT Başkanları Gayriresmi Toplantısı, Türk devletlerinin işbirliği iradesinin devam ettiğini göstermektedir. Türkiye, bölgeyle olan tarihi ve kültürel bağlarını geliştirmeli ve bu bağların sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesi, siyasi ve ekonomik ilişkilerde önemli bir çarpan etkisi yaratacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin Orta Asya ile olan ilişkilerini daha rasyonel, sabırlı ve vizyoner politikalarla yeniden inşa etme yönünde tarihi bir sorumluluk taşıdığı açıktır. Bu gelişmeleri Türkiye açısından bir tehditten ziyade, fırsata dönüştürmek mümkündür.