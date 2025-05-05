Orta Asya Ülkeleri, AB Masasına Oturdu

ZİRVE SONRASI ORTA ASYA ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNE YANSIMALAR

Avrupa Birliği (AB) ile Orta Asya ülkeleri arasında Nisan ayı başında gerçekleştirilen zirve, beklenmedik bir şekilde Türkiye’de dikkati çekti. Bu zirve kapsamında imzalanan ortak bildiride, Kıbrıs’ta Türkiye’nin karşı çıktığı tezleri destekleyen bir madde yer aldı. Bu maddenin içeriği, yalnızca Türkiye tarafından tanınan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”nin kurulmasını kınayan ve BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarına uyacaklarını açıklayan ifadeleri içeriyor. Zirveye katılan Orta Asya ülkeleri arasında Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan yer aldı. Bu ülkelerden Tacikistan dışında dördü, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türk yönetiminin gözlemci olarak katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) yer alıyor. Bu ülkelerin, TDT’ye rağmen böyle bir bildiriye imza atması, Türkiye ile ilişkilerine dair bazı soru işaretleri doğurdu.

UZMAN GÖRÜŞLERİYLE DURUM ANALİZİ

Bölgedeki uzmanlarla yapılan görüşmelerde, Orta Asya ülkelerinin bu tutumunun nedenleri ele alındı. Kazak diplomat ve siyasi analist Kazbek Beysebayev, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının Kazak ekonomisini de etkilediğini belirtiyor. Beysebayev, AB’nin zirvede duyurduğu 12 milyar euro’luk yatırım vaadinin bu bağlamda önemli olduğunu ifade ediyor: “Bence bölgedeki ülkeler, bu ‘hediye’ için Türkiye’yi üzmeye değeceğini düşündüler.” Kırgız uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Chinara Esengul de, “Kültürel ve etnik bağlardan kaynaklanan duygusal tepkiler anlaşılabilir. Ancak günümüzde dış politikaya yön veren şey, stratejik hedefler ve yatırım fırsatları olmalıdır” diyor. İngiltere merkezli Central Asia Due Diligence’ın Özbek direktörü Alisher Ilkhamov ise, bu maddenin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin baskısıyla bildiride yer bulduğunu savunuyor.

TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYEN NEDENLER

Uzmanlara göre, Kıbrıs Türklerinin durumu, Orta Asya ülkelerinin öncelikleri arasında değil. Bu ülkeler 1991’e kadar Sovyetler Birliği’nin parçasıydı ve dış politikaları yeterince bağımsız gelişim göstermedi. Beysebayev, Kazakistan’daki çoğu insanın Kıbrıs sorununu bilmediğini, ancak orta sınıftan Türkiye’ye sık giden kişilerin bu konudan haberdar olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, TDT’nin geniş bir coğrafyaya yayılmasının bazı bölgesel sorunların Türk dünyası içinde hissedilmesini zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Dr. Esengul, reel politikada ulusal, bölgesel ve jeopolitik çıkarların öncelikli olduğunu vurguluyor ve Uzak Türk topluluklarının sorunlarının öncelikleri arasında olmadığını ekliyor.

GENEL DURUMU YORUMLAYAN ANALİZLER

Söz konusu zirve sonunda Türkiye, yaklaşık üç hafta süreyle resmi bir açıklama yapmadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 Nisan’da bir basın toplantısında, “Biz prensip olarak ailevi konuları kamuoyu önünde tartışmamayı tercih ediyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Kıbrıs konusunu açıkça tartışmayacağı öngörüsü, uzmanların ortak görüşü olarak ön plana çıkıyor. Türkiye dışında hiçbir ülkenin tanımadığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”, 2022 yılında TDT’ye gözlemci üye olmuştu. Kırgızistan’dan Dr. Razak Uulu, şimdiye kadar düzenlenen TDT zirvelerinde Kıbrıs’tan yalnızca Türkiye’nin bahsettiğine dikkat çekiyor.

ORTA ASYA ÜLKELERİNİN TUTUMUNUN GELECEĞİ

Orta Asya ülkelerinin, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türk yönetiminin TDT’deki statüsünü tartışmaya açtığını belirten uzmanlar, bu noktada çeşitli görüşler öne sürüyor. Söz konusu ülkelerin kendi aralarındaki entegrasyonun yetersiz olduğu konusunda hemfikirler. Öte yandan, bu ülkelerin, Sovyetler döneminde kendileri için bağımsızlık hayalini kurmayı dahi düşünemedikleri hatırlatılıyor. Beysebayev, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetiminin “er ya da geç” tanınacağına inanıyor. Ancak bazı analistler, Orta Asya ülkelerinin Kıbrıs yönetimini tanımaları durumunda çifte standartla suçlanabileceklerini belirtiyor.

STRATEJİK HEDEFLER VE GELECEK VİZYONLARI

Uzmanlar, Türkiye ve Orta Asya ülkeleri arasında önemli ticaret, yatırım ve kültürel ilişkiler olduğuna dikkat çekiyor. Bu ilişkilerin bir anda baskı ile yok edilemeyeceğini vurguluyorlar. Türkiye, Orta Asya ülkeleri ile olan bu dinamikleri geliştirmek adına çeşitli stratejiler hayata geçirebilir. Özbek analist Sattarov, “Türkiye’nin Orta Asya’daki etkisi artmakta olsa da hâlâ Rusya ve Çin’in gerisinde” diyor. Kırgız uluslararası ilişkiler uzmanı Esengul, stratejik ortaklıkların değerini vurgularken, Türkiye’nin bu ülkelerle gerçekleştirdiği çok yönlü dış politikanın önemine işaret ediyor.