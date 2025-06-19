Orta Doğu’da Gerginlik Artıyor. ABD, Askeri Müdahale İddiası Var. E-4B Uçağı, Washington Üzerinde Uçtu. “ORDER6” Kodu, Önemli Bir Detay. Kremlin, Liderler Arası Görüşmeyi Açıkladı. İran ve İsrail’den Sert Tepkiler Geldi

ORTADOĞU’DA TANSİYONUN YÜKSELİŞİ

Ortadoğu’daki gerginlikler artarken, ABD medyasından gelen haberler bu krizin ciddiyetini gözler önüne seriyor. İsrail ile İran arasındaki çatışmaların gün geçtikçe daha da şiddetlendiği gözlemlenirken, Amerikan medyası, Başkan Donald Trump’ın İran’a askeri müdahale planlarını gizlice onayladığını öne sürdü. Bu iddiaları destekleyen önemli bir gelişme ise ABD Hava Kuvvetleri’ne ait E-4B Nightwatch uçağının beklenmedik bir şekilde Washington üzerinde uçuş yapması oldu.

E-4B NIGHTWATCH’UCAK, İLGİ ODAĞI OLDU

“Kıyamet uçağı” olarak adlandırılan E-4B, nükleer saldırılarda komuta merkezi olarak kullanılması amacıyla tasarlandı ve kriz anlarında devreye giriyor. E-4B, Washington DC’deki Joint Base Andrews üssüne ulaşmak için uzun ve dolambaçlı bir uçuş rotası izledi. Louisiana eyaletinden havalanan uçak, birkaç eyaletin etrafında dolandıktan sonra başkente iniş yaptı. Uçuş sırasında dikkat çeken bir diğer unsur ise, uçuşun çağrı kodunun “ORDER1” yerine “ORDER6” olarak belirlenmesiydi. “ORDER1” kodu olağandışı durumlar için kullanılırken, “ORDER6” normal zamanlar için geçerli. Bazı gözlemciler, bu uçuşun Orta Doğu’daki gerilimlerin artması ile başkanın güvenliğinin artırılması arasında bir bağlantı olabileceğini düşünüyor.

E-4B UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

ABD ordusunda 4 adet yer alan E-4B uçakları, yıl boyunca askeri hazırlıkları sürdürmek amacıyla düzenli uçuşlar gerçekleştiriyor. Acil durumlar için kritik komuta, kontrol ve iletişimin sürekliliğini sağlamak amacıyla Başkan, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanları için havada komuta merkezi işlevi görüyor. 112 kişilik mürettebatıyla 11.000 kilometreden fazla mesafe kat edebilen E-4B, misilleme füzeleri atabilme kapasitesi ve siber saldırılara karşı korumalı sistemlerle donatılmış durumda. Beyaz Saray ve Pentagon’dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bu iddialar dünya genelinde yankı buldu.

İran ve İsrail’den gelen sert açıklamalar ise bölgede savaş senaryolarını yeniden gündeme taşıdı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, iki lider İran’a yönelik İsrail saldırılarını kınadı. Ayrıca, Putin’in 31 Ağustos’ta 2. Dünya Savaşı anma törenleri için Çin’i ziyaret edeceği bilgisine yer verildi. Kremlin, liderlerin İran-İsrail çatışmasına diplomatik bir çözüm bulunması gerektiği konusunda anlaştığını da bildirdi.