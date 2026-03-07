Orta Doğu’da Jeopolitik Tansiyon ve Doların Yükselişi

orta-dogu-da-jeopolitik-tansiyon-ve-dolarin-yukselisi

ABD İLE İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI ARTAN GERİLİME NEDEN OLDU

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Tahran’ın misillemeleriyle birlikte Ortadoğu’daki jeopolitik gerginliği artırıyor. ABD’nin İran’a hava saldırılarına başlamasıyla tırmanan gerilim, İran’ın komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almasıyla devam ediyor. Dünya genelinde enflasyon sürecinde yavaşlama eğilimine rağmen, Orta Doğu’daki artan gerilimle petrol fiyatlarının yükselmesi, maliyet ve ham madde yönlü baskılarla enflasyonun yeniden hızlanabileceği yönündeki endişeleri gündeme getiriyor.

FED’İN POLİTİKALARI MERAKLA BEKLENİYOR

Artan petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artıracağına dair duyulan kaygılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentilerini erteleyebileceği ihtimallerini ortaya koyuyor. Ayrıca, diğer büyük merkez bankalarının da “bekle-gör” politikası izlemeye devam etmesi bekleniyor. Dolar, jeopolitik gerginliklerin sürmesiyle birlikte güvenli liman varlığı olarak ön plana çıkıyor. Yatırımcıların likiditeye ulaşma isteği dolayısıyla dolar endeksindeki yükselişin başlıca nedeni oldu.

ALTINDA GERİ ÇEKİLME GÖRÜLÜYOR

Saldırıların başlamasıyla birlikte, yatırımcıların likit varlıklara yönelmesi sonuç olarak altın gibi güvenli yatırım araçlarına olan talebin azalmasına yol açtı. Altındaki talep düşüşü, dolara olan ihtiyacın yükseldiğinin bir göstergesi oldu. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker’ın yaptığı açıklamalar, ABD yönetiminin İran’a kara birlikleri gönderme seçeneğini henüz devre dışı bırakmadığını ortaya koyarak jeopolitik risklerin daha da artabileceğine işaret etti.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIRIM DOLARIN GÜÇLENMESİNE NEDEN OLABİLİR

Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve yüksek seviyelerde kalması, doların güçlenmesini tetikleyebileceği yönünde tahminler bulunuyor. Bu gelişmeler sonucunda dolar endeksi, geçen hafta yüzde 1,4 artış göstererek Temmuz 2025’ten bu yana kaydedilen en hızlı haftalık yükselişini gerçekleştirdi.

