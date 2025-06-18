Orta Doğu’da Tansiyon Yükseliyor, Gelişmeler Sürüyor

ORTADOĞU’DA YÜKSELEN TANSİYON

Orta Doğu’daki gerginlik giderek artarken, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere gerçekleştirdiği saldırılar dünya çapında yankı bulmaya devam ediyor. Altı gündür devam eden çatışmalara dair Rusya Dışişleri Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Sabrımız taşmak üzere” diyerek tansiyonun daha da artabileceğini belirtti.

RUSYA’DAN İKAZLAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) bağlılığını sürdürdüğünü ve müzakere sürecine açık tutumunun dikkatle göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, İsrail’in nükleer tesislere yönelik saldırılarının “yasa dışı” olduğu vurgulandı ve bu eylemlerin uluslararası güvenliğe büyük bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. Moskova, İsrail’in saldırılarının dünyayı nükleer bir felaketin eşiğine getirdiğini belirtip, Tel Aviv yönetimini sağduyuya davet etti. Ayrıca, İran’ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlendiği hatırlatıldı. Saldırılara destek veren ülkelerin de bu eylemlere ortak olduğunun altı çizildi.

PENDİK TANSİYONUNUN ARTMASI

Putin, İsrail’in bölgedeki ülkeleri felakete sürüklediğini belirterek, “Sağduyu çağrılarına kulak tıkayan İsrail, artık sabır sınırlarını zorluyor” sözleriyle durumu eleştirdi. Tansiyonun daha da yükselebileceği konusunda uyarılarda bulundu. UAEA’dan ise gelişmelere yönelik bir açıklama geldi. Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in 13 Haziran’daki saldırıları sonrasında elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin, Natanz Nükleer Tesisi’nin yer altı bölümlerinde uranyum zenginleştirme işlemlerinin etkilendiğini gösterdiğini aktardı. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, yer altındaki kısımlarda fiziksel bir tahribat tespit edilmediğini, yalnızca yer üstü yapıların zarar gördüğünü bildirdi.

KÜRESEL GÜVENLİK TEHDİDİ

İsfahan ve Fordo tesislerinde herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. Rusya’nın açıklamaları ve UAEA’nın teknik değerlendirmeleri, İsrail’in askeri hamlesinin hem bölgesel hem de küresel güvenliği tehdit eden bir krize dönüşebileceğini ortaya koyuyor. Şimdi gözler, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası aktörlerin atacağı adımlarda.