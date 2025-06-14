Orta Doğu’da Tansiyon Yükseliyor, Gözler Tahran’a

ORTA DOĞU’DA TANSİYON YÜKSELİYOR

Orta Doğu’daki gerilim yeniden artmaya başladığı sırada, tüm dikkatler Tel Aviv ile Tahran arasındaki ilişkilere odaklandı. İsrail, İran’ın çeşitli şehirlerine yönelik aniden gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrasında, İran da Tel Aviv’e balistik füzelerle karşılık verdi. Bu saldırılar üstüne İran, sadece askeri bir yanıt vermekle kalmadı, aynı zamanda bölgedeki genel durumu da etkileyen gelişmelere imza attı.

BALISTIK FÜZELER BEYRU’TA GÖRÜNTÜLENDİ

İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırısı sırasında, Lübnan hava sahasında ilginç bir olay yaşandı. Başkent Beyrut’ta bir gece kulübünde eğlencenin sürdüğü anlarda, İsrail’e fırlatılan balistik füzelerin gökyüzünde süzülüşü cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, gökyüzünde ilerleyen ışık hüzmeleri, kulüpteki eğlenceden kısa süreli bir sessizliğe neden oldu. Bu tür görüntülerin artık sivillerin günlük yaşamının bir parçası olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Tel Aviv’e yönelik füze saldırısının bölgesel bir savaşa dönüşme riski taşıdığına işaret ediyor.

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar, yalnızca askeri bir çatışmanın ötesine geçerek, hem diplomatik hem de askeri alanda yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Bölgedeki bu gerilim, uluslararası ilişkilerin gidişatını da etkileyebilir. Uzmanların değerlendirmeleri, bu durumu sadece bölgesel değil, küresel bir sorun haline getirebileceğini vurguluyor.