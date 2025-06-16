Orta Doğu’daki Gerilim Fiyatları Etkiliyor

ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİMİN ENERJİ PİYASALARINA ETKİSİ

Orta Doğu’daki artan İsrail-İran gerilimi, yalnızca bölgede değil, aynı zamanda küresel enerji piyasalarında da etkilerini göstermeye başladı. Çatışmaların ardından brent petrolün varil fiyatı 76 dolara kadar yükseldi ve şu anda 73 dolarda dengelendi. Bu fiyat artışı, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ZAM DALGASI

Son günlerde akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen artışlar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta gelen peş peşe zamların ardından, bu gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor. 17 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olan yeni fiyatlandırmaya göre, motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş artacak. Böylece, motorin fiyatı da benzinde olduğu gibi 50 lira seviyesini aşacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ BELİRLENMESİ

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatları esas alınıyor. Bu fiyatlara ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı ekleniyor ve KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak belirleniyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde değişkenlik göstermesi bekleniyor.