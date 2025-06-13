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Orta Doğu’daki Güvenlik Krizi Kriptoyu Sarsıyor

ORTADOĞU GÜVENLİK KRİZİ KRİPTO DÜNYASINI ETKİLİYOR

Orta Doğu’da yaşanan güvenlik krizi, kripto para dünyasında büyük bir sarsıntıya yol açtı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın olağanüstü hâl ilan etmesiyle birlikte yatırımcılar, riskli varlıklardan çıkış yapmaya başladı. Bu gelişme, sektörde panik havasının oluşmasına sebep oldu. Uzmanlar, durumu kısa vadede devam edecek bir süreç olarak değerlendiriyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ŞOK ETKİSİ

İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından küresel piyasalarda önemli bir şok yaşandı. Haber anında Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,44 değer kaybı ile 105.150 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 8,06 düşerek 2.532 dolara kadar gerilemiş durumdaki. LVRG Research direktörü Nick Ruck, artan jeopolitik riskin yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirdiğini söylüyor. Ruck, “piyasa katılımcılarının kripto değerlemelerinde yakın vadeli baskı öngördüğünü” ifade ediyor.

Presto Research araştırma analisti Min Jung, “ham petrol değerlerinin üç ayda ilk kez varil başına 70 doları aştığını ve kripto piyasasının keskin bir şekilde satıldığını” vurguladı. Bu gelişmeler, piyasalardaki belirsizliğin artmasına neden olabiliyor.

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