Orta Doğu Gerilim Hızla Tırmanıyor

ORTA DOĞU’DA GIDANAN GERİLİM

Orta Doğu’daki gerilim hızla artıyor. İsrail ve İran arasındaki çatışma üçüncü gününe girerken, her iki ülke de karşılıklı misillemeler gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Tahran’da patlama sesleri yükselirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine dair anonslar yapılıyor.

İSRAİL’İN İKİNCİ SALDIRISI

İsrail uçakları, bugün içinde Tahran’ı ikinci kez vurdu. Şehir semalarında siyah dumanlar yükselmeye başladı. İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani, bu gece itibarıyla metro istasyonları ve camilerin halka bombadan korunma sığınağı olarak açılacağını belirtti.

Ayrıntılar geliyor…