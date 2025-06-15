Haberler

Orta Doğu Gerilim Hızla Tırmanıyor

ORTA DOĞU’DA GIDANAN GERİLİM

Orta Doğu’daki gerilim hızla artıyor. İsrail ve İran arasındaki çatışma üçüncü gününe girerken, her iki ülke de karşılıklı misillemeler gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Tahran’da patlama sesleri yükselirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine dair anonslar yapılıyor.

İSRAİL’İN İKİNCİ SALDIRISI

İsrail uçakları, bugün içinde Tahran’ı ikinci kez vurdu. Şehir semalarında siyah dumanlar yükselmeye başladı. İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani, bu gece itibarıyla metro istasyonları ve camilerin halka bombadan korunma sığınağı olarak açılacağını belirtti.

Ayrıntılar geliyor…

ÖNEMLİ

Haberler

Kaza Sonucu 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Karabük'te gerçekleşen trafik kazasında 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten yaşamını yitirirken, sürücü ve 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, soruşturma başlatıldı.
Haberler

Batman’ın Atbağı Köyünde Balkon Çöktü

Batman'ın Beşiri ilçesinde Atbağı köyündeki bir yapının balkonu çöktü; 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.