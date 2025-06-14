Orta Doğu Karıştı: Gözler Hürmüz Boğazı’na Çevrildi

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KRİTİK ROLÜ

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırılar sonrası, özellikle küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti için büyük öneme sahip Hürmüz Boğazı dikkatleri üzerine çekti. Basra Körfezi’nin girişindeki dar su yolu olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu vasıtasıyla dünya pazarlarına bağlıyor. Bu boğaz, küresel petrol ticaretinin yaklaşık üçte birini sağlayan hayati bir deniz yolu olarak ön plana çıkıyor. Günlük 17-20 milyon varil ham petrol ve kondensat, Hürmüz Boğazı üzerinden uluslararası piyasalara gönderiliyor.

PETROL VE LNG TİCARETİNDEKİ GÜCÜ

Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre, petrol hacminin yaklaşık yüzde 70’i bu boğazdan Asya piyasalarına ulaşıyor. Özellikle Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Singapur, Tayland, Pakistan ve Filipinler, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tedarikinin başlıca alıcıları arasında yer alıyor. Ayrıca, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin LNG gemilerinin nerdeyse tamamı da bu noktadan geçerek küresel LNG ticaretinin yüzde 20’sini yurtdışına ulaştırıyor. Avrupa, Hürmüz Boğazı’ndan sağlanan LNG tedarikinin önemli alıcıları arasında bulunuyor. Hürmüz Boğazı, İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarının ardından tekrar piyasanın dikkatini üzerine çekti. İran, daha önce Tahran’da bulunan stratejik su yolunu kapatma tehdidinde bulunmuştu fakat henüz böyle bir durum yaşanmamıştı.

ARTAN ENDİŞELER

İsrail’in İran’a yönelik saldırılar sonrası daha geniş çaplı bir çatışmanın meydana gelebileceği düşüncesi, Hürmüz Boğazı’nın kapatılabileceğine dair endişeleri artırıyor. Petrol ve LNG arzında yüzleşebilecek aksaklıklar, bu durumu desteklerken, petrol ve doğal gaz fiyatlarının da yükselmesine sebep olabiliyor. İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) çarşamba günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki artan gerilimin, kritik su yollarında askeri faaliyetleri artırabileceği ve deniz taşımacılığını olumsuz etkileyebileceğini duyurdu.

İRAN’IN STRATEJİK KARARLARI

Bazı analistler, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmamak için güçlü ekonomik sebepleri olduğunu savunuyor. Ülkenin neredeyse tüm petrol ihracatı bu boğazdan geçmesi zorunluluğuyla, İran’ın en önemli ticaret ortağı olan Çin’in büyük petrol ihtiyacı da Hürmüz Boğazı üzerinden sağlanıyor. Küresel Risk Yönetimi Araştırma Başkanı Arne Lohmann Rasmussen, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, petrol piyasası için “en büyük kabusun” Hürmüz Boğazı’nın kapanması olacağını söyledi. Rasmussen, İran’ın bu önemli geçiş noktasını kapatması halinde küresel petrol akışının yüzde 20’sinin olumsuz etkileneceğini ve petrol fiyatlarının bu durumda 100 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Petrol fiyatları, İsrail’in İran’a saldırmasıyla birlikte gün içinde yüzde 7’den fazla artarak 73,58 dolara yükseldi ve yaklaşık beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de dahil olmak üzere üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra altı nükleer bilim insanı da yaşamını yitirdi. İsrail’in Tahran’da gerçekleştirdiği saldırılarda sivil yerleşim alanları da hedef alındı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetti.