Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Açılış Töreni Gerçekleşti

ODTÜ’DEN YENİ MERKEZLER AÇILIYOR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, yeni açılan yaratıcı endüstriler ve dijital dönüşüm merkezlerinin Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeyi hedefleyen bilgi ve üretim sahaları olduğunu belirtti. “Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi (ECITE)” ve “Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Projesi (DTX)” için düzenlenen açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yozgatlıgil, bu projelerin Milli Teknoloji Hamlesi’nin temel bileşenleriyle uyumlu olduğunu ifade ederek, yalnızca bir yatırım değil aynı zamanda bir vizyonun somutlaşmış hali olduğunu söyledi. ODTÜ’nün, yerli roket geliştirme, aya gidecek mikro robot üretimi gibi birçok projeyi yöneten bir “araştırma üssü” olduğunu vurguladı.

YENİ MERKEZLERİN FONKSİYONU

Yozgatlıgil, yaratıcı endüstrilerde üretimi destekleyen ve gençlere görünürlük ve teknik donanım kazandıran METU Crea’nın bu vizyonla kurulduğuna dikkat çekti. Kurulumu planlanan METU DTX’in, imalat sanayinin dijital dönüşümüne odaklandığını ve Türkiye’nin stratejik sektörlerine ileri teknolojili çözümler sunan bir altyapı olarak tasarlandığını ekledi. Bu iki merkez, yalnızca mevcut durumu ele almakla kalmayıp, Türkiye Yüzyılı’nın bilgi ve üretim ekosistemini inşa etmeye aday oluşumlar olarak değerlendiriliyor.

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK

Açılışta söz alan Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, 2002 yılından bu yana katılım öncesi mali yardım fonları ile yaklaşık 10 milyar avroluk kaynağı Türkiye’de projeler aracılığıyla hayata geçirdiklerini aktardı. İklim, ulaştırma ve çevresel kalkınma gibi farklı sektörlerdeki projelerin finansmanını sağlayan Özcan, bugün açılan merkezlerin hem yaratıcı endüstriler hem de dijitalleşme açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Özcan, bu merkezlerin KOBİ’lerin, girişimcilerin ve startupların dijitalleşme süreçlerinde ve uluslararası alana açılmalarında köprü görevi göreceğini ifade etti. AB Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Başkanı Virve Vimpari ise, “teknolojinin ötesi” kavramını temsil eden bu merkezlerin, bireylerin yeteneklerini geliştireceği ve fikirlerin güçleneceği bir ortam sunacağını söyledi.