Haberler

Orta Doğu Temsilcisi Witkoff’dan Açıklama

ABD’NİN ORTA DOĞU’DAKİ HEDEFLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı, İran ile nükleer müzakereleri ve Gazze Şeridi’ndeki çatışmayı yıl sonuna kadar çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını belirtti. Beyaz Saray’daki kabine toplantısında yaptığı konuşmada, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas, bu hafta boyunca bu üç ihtilafla ilgili toplantılar yapıyoruz ve bu yıl sonundan önce bunları çözmeyi umuyoruz” diye ekledi.

İBRAHİM ANLAŞMALARI ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Witkoff, Trump’ın ilk başkanlık döneminde İsrail’in çeşitli ülkelerle ilişkilerini normalleştirmek için başlattığı İbrahim Anlaşmaları’na (Abraham Accords) dair “birden fazla katılımı” müzakere ettiklerini ifade etti. Ancak hangi ülkelerle ilgili görüşmeler yapıldığına dair detay vermedi. Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada Gazze’deki savaşın iki ila üç hafta içerisinde “nihai bir sona” ulaşacağını düşündüğünü dile getirmişti.

UMUTLAR YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Daha geniş bir barış sürecine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen görüşmeler, 2023 yılının sonuna kadar sonuçlandırılmayı hedefliyor. Witkoff’un açıklamaları, ABD’nin Orta Doğu’daki stratejik hedeflerini ve mevcut krizlere dair umutlarını yansıtıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adıyaman’da Oğlu Babasını Bıçakladı

Adıyaman'da bir baba, eşine şiddet sonrası oğlu tarafından bıçaklandı. 12 yaşındaki çocuk, annesine yapılan darbe karşısında babasına müdahale ederek onu ağır yaraladı.
Haberler

Cook, Trump’a Dava Açacaklarını Açıkladı

ABD Merkez Bankası üyesi Lisa Cook, Başkanı Trump'ın görevden alma kararını mahkemeye taşıyacak. Cook, Trump'ın yetkisi olmadığını savunarak görevine devam edeceğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.