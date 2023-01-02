Orta gelirler için konut kampanyasında tarih belli oldu

Heyecanla beklenen orta gelirler için konut için tarih belli oldu.

Orta gelirler için konut için tarihi Hazine ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati açıklayacak.

Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasının ayrıntıları çarşamba günü açıklanacak. Kampanya kapsamında konut kredilerine yönelik düzenleme yapılacak.

Orta gelirlilere konut kampanyasında tarih belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları 4 Ocak Çarşamba günü kamuoyuna duyuracak.

Konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya olacağı belirtiliyor.

Kampanyada farklı içerikle bir mortgage sisteminin uygulanması bekleniyor. Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) şirketlere sağlanan kefaletin bireysel ayağının da başlaması yönünde hazırlık olduğu gündeme gelmişti.

BAKAN KURUM: KREDİYE YÖNELİK DÜZENLEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanya kapsamında, tüketicilerin kullanacakları konut kredilerine yönelik düzenleme yapılacağını açıklamıştı.