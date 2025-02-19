Orta Gelirliye Özel Konut Kampanyası

EMLAK KONUT GYO ORTA GELİRLİLER İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Emlak Konut GYO, orta gelirli vatandaşlar için yeni bir konut kampanyası başlatıyor. “Kazançlı Yatırım Kampanyası” adıyla duyurulan proje kapsamında toplamda 25 farklı projede 4500 konut satışa sunulacak. Peşinatsız konut alma fırsatı ile azalan taksitli ve düşük faizli ödeme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, 60 aya kadar vade imkânı da mevcut.

KAMPANYA DETAYLARI AÇIKLANDI

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın detaylarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 23 Mart’a kadar devam edecek başvurular için üç farklı ödeme modeli sunulacak. Bu modellerden ilki, peşinatsız, azalan taksitli sistemdir. Bu model ile peşinat ödemeden konut sahibi olma imkânı sağlanıyor. Taksitler her ay azalacak ve 0.99 faiz oranı ile 60 ay vade seçeneği sunuluyor.

İkinci model ise ilk yıl taksitlerin Emlak Konut tarafından karşılandığı sistemdir. Bu modelde 1.29 vade farkıyla 60 ay taksit imkânı sunuluyor. Üçüncü model ise leasing destekli, uzun vadeli ve esnek ödeme seçeneğidir. Bu modelde, peşinatsız veya isteğe bağlı peşinatlı ödeme seçeneği yer alıyor ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla 120 aya varan finansman desteği sağlanıyor.

KAMPANYA 23 MART’A KADAR DEVAM EDECEK

Örneğin, 6 milyon TL değerindeki bir konut için 60 ay vadeli ödeme planında taksitler ortalama 61 bin TL olacak. Kampanya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 25 projede uygulanacak. Peşinatsız ve düşük faizli ödeme imkânı, konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurular 23 Mart’a kadar devam edecek. Emlak Konut, hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunulduğunu belirtiyor ve bu kampanyanın sektöre de hareketlilik kazandırmasını bekliyor.