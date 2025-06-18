Orta İlçesinde Sergi Düzenlendi

YIL SONU SERGİSİ AÇILIŞI YAPILDI

Orta ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Kalfat İlkokulu’nun spor salonunda düzenlenen serginin açılışında yapılan konuşmada, müdür yetkili okul öncesi öğretmeni Hale Nur Kılınç Çömen, serginin öğrencilerin yıl boyunca derslerde gösterdikleri başarıların bir yansıması olduğunu dile getirdi. Çömen, dönem içinde çocuklar ve öğretmenlerin büyük özveriyle çalıştığını ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ SERGİLENDİ

Açılış konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi. Bu etkinlikte bilimsel projeler ve sanatsal eserlerin bulunduğu stantlar da katılımcılar tarafından gezildi. Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ile birlikte öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.