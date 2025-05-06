Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Avrupa’da kabul edildi

ORALIKTAN YENİ PROGRAMDA YER ALDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Avrupa Komisyonu’nun “Mekan Temelli Dönüşüm için İnovasyon” programına katılma hakkı kazandı. OKA, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından ortaya konan ve 200’den fazla başvurunun alındığı bu programda, Avrupa genelinde seçilen az sayıda kamu kurumu arasında yer aldı. Ajansın 16 Aralık 2024 tarihinde yaptığı başvuru, 24 Nisan 2025’te Avrupa Komisyonu tarafından resmi şekilde kabul edildi. OKA, TR83 Bölgesi’ni (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) temsil ederek, “Döngüselliği Başarma” (Achieving Circularity) başlığı altında 11 modülden oluşan kapsamlı bir kapasite geliştirme sürecine katılacak.

AVRUPA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM HEDEFİ

Program, Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri ile Ufuk Avrupa Programı’na Asosiye Ülkelerdeki kamu kurumlarının sürdürülebilir dönüşüm kapasitelerini artırmayı amaçlıyor. 60 saatlik eğitim sürecinde, Dönüşüm Politikalarının Tasarımı, Çok Paydaşlı Yönetişim ve Yerel Yenilikçilik gibi kritik alanlarda kurumsal kapasite geliştirilecek. Ayrıca, Avrupa’nın farklı bölgelerinden katılımcılarla ortak öğrenme ve deneyim paylaşımı sağlanacak. Ajans ve ilgili yerel kurumlar, döngüsel ekonomi uygulamalarında politika önerileri geliştirme fırsatını da elde edecek.

BÖLGESEL POTANSİYEL VE SÜRDÜREBİLİRLİK

Ajansın programa kabul edilmesindeki etkenler arasında, bölgenin güçlü biyokütle potansiyeli ile OKA’nın sürdürülebilirlik anlamındaki çok boyutlu çalışmaları öne çıkıyor. TR83 Bölgesi, önemli bitkisel üretim ve hayvancılık kapasitesine sahip olup, her yıl yaklaşık 50 bin ton fındık kabuğu, 40 bin ton çeltik kavuzu ve 5 bin 500 ton mezbaha atığı gibi organik yan ürün üretiyor. Bu atıkların döngüsel ekonomi çerçevesinde değerlendirilmesi, büyük bir kalkınma potansiyeli sunuyor. OKA, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini entegre bir biçimde ilerletmek amacıyla işletmelerin teknik kapasitelerini ve yatırım altyapılarını güçlendiriyor.

YENİ PROJELER VE HEDEFLER

Genel Sekreter Mehlika Dicle, konuyla ilgili “Ajansımızın döngüsellik, iklim uyumu ve kaynak verimliliği gibi alanlarda sürdürdüğü çok yönlü çalışmalar, Avrupa Komisyonu nezdinde de takdir görmüştür. Bu programla birlikte sadece kapasitemizi geliştirmeyecek, aynı zamanda bölgemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunu Avrupa’daki paydaş kurumlarla birlikte şekillendireceğiz” dedi. Programın çıktıları doğrultusunda OKA, Orta Karadeniz Bölgesi’nde yeşil ekonomi ve döngüsel dönüşüm ekseninde yeni projeler geliştirmeyi, mevcut uygulamaları ölçeklendirmeyi ve yeni iş birlikleri oluşturmayı hedefliyor. Tarım, gıda sanayi ve atık yönetimi gibi sektörlerde yenilikçi dönüşüm senaryoları üzerine çalışmalar ise devam ediyor.