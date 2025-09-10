Orta Koridor Güçlendiriliyor Yeni Projeyle

ORTA KORİDORUN GÜÇLENMESİ

Pekin ile Londra arasında önemli bir ulaşım yolu olan Orta Koridor, yeni bir yatırımla güç kazanıyor. Cengiz İnşaat’ın yer aldığı iş birliğiyle geliştirilecek olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Projesi, bölgedeki lojistik kapasiteyi artırarak küresel ticarette stratejik bir ivme kazandıracak. Projenin 2029 yılında tamamlanması planlanıyor ve bu proje, Zengezur Koridoru aracılığıyla Türk Cumhuriyetleri’ne açılan bir kapı olacak. Dünya ticaretine alternatif bir güzergah sunan demiryolu hattında Cengiz İnşaat önemli bir rol üstleniyor.

PROJENİN DETAYLARI VE KAPASİTESİ

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Projesi, Orta Koridorun etkin bir şekilde işletilmesine imkan tanırken, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında yeni ticaret yolları oluşturacak. Hattın toplam uzunluğu 224 kilometre olacak ve çift hatlı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleriyle inşa edilecek. Tamamlandığında bu hat, yıllık 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak ve bölgenin ticaret hacmini önemli ölçüde artıracak. Proje kapsamında ayrıca 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez inşa edilecek.

KALKINMA PROJESİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanvekili Asım Cengiz, proje ile ilgili olarak, “Ticaret yolları tarihin her döneminde medeniyetleri birbirine yaklaştıran ve bölgesel kalkınmayı sağlayarak barış ortamını tesis eden en önemli araçlar olmuştur. Yapımını üstlendiğimiz Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı da Avrupa ile Asya arasında kuracağı bağlantıyla önemli bir kalkınma projesi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Zengezur Koridoru ile başta dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan olmak üzere ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ile daha fazla ticaret yapmasının önünü açacak. Hayata geçirdiğimiz altyapı projeleri ile hem ülkemizin hem de bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diyor.