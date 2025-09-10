Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de

ORTA VADELİ PROGRAMDA TEMEL HEDEFLER

2026-2028 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam ve büyüme gibi temel makro ekonomik hedefler, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu programda enflasyon, döviz kuru ve ekonomik büyüme gibi makro veriler derlendi. Programın en dikkat çekici unsurlarından biri ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olarak öne çıkıyor. Halihazırda uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak, çalışanların zorunlu birikim yapmalarını esas alan ve maaşlardan her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılmasını öngören bu düzenlemenin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

ÖDEME KATKILARI VE DEVLET DESTEKLERİ

Hazırlanan taslak gereği, çalışanların maaşlarından yapılacak kesintinin yanı sıra işverenlerin de aynı oranda sisteme katkı sunması gerekiyor. Bu iki rakam toplandıktan sonra birikim havuzuna yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenmesi sağlanacak. Söz konusu TES, tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bağımsız bir şekilde faaliyet gösterecek.

EMEKLİLİK ŞARTLARI

Çalışanların TES kapsamında biriken primlerini kullanabilmeleri için sistemde en az 10 yıl kalma şartı aranacak. Emekli olmak için ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı geçerli olacak.