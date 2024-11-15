More
Gündem

Ortaç Sosyal Medya Hesaplarını Sildi

ortac-sosyal-medya-hesaplarini-sildi

ORTAÇ’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Yaşanan olayların ardından Serdar Ortaç, sosyal medyadaki aktivitelerine devam etti. Şarkıcı, ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşım yaparak sanki bir günlük tutmaya başladı. Fakat geçen akşam, önce Instagram hesabını sonra da X hesabını kapattı.

KUMAR VE BORÇ HİKAYESİ

Serdar Ortaç, önceki yıllarda katıldığı bir televizyon programında kumar yüzünden 10-15 ev parası kaybettiğini açıklamıştı. En son 15 milyon liralık borcunu ödediğini belirtti ve “Rahmetli babama diyordum ki; ‘Baba, parayı koyacak yer bulamıyorum.’ Babam da ‘Oğlum, paranı bankaya koysana’ diyordu. Ülkedeki tüm bankalarda param vardı ve o paranın biteceğine inanamazdım. Demek ki oluyor.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Kurum, Bowen ile İk Klim Görüşmesi

Çevre Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşerek iklim konularında işbirliğini değerlendirdi.
Gündem

“Konya’daki Obruk Tehlikesi Artıyor”

Konya'nın Karapınar ilçesinde, son on yılda 100 dekarlık alanda meydana gelen 8 obruğa rağmen hububat ekimi gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.