Ortaç Sosyal Medya Hesaplarını Sildi

ORTAÇ’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Yaşanan olayların ardından Serdar Ortaç, sosyal medyadaki aktivitelerine devam etti. Şarkıcı, ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşım yaparak sanki bir günlük tutmaya başladı. Fakat geçen akşam, önce Instagram hesabını sonra da X hesabını kapattı.

KUMAR VE BORÇ HİKAYESİ

Serdar Ortaç, önceki yıllarda katıldığı bir televizyon programında kumar yüzünden 10-15 ev parası kaybettiğini açıklamıştı. En son 15 milyon liralık borcunu ödediğini belirtti ve “Rahmetli babama diyordum ki; ‘Baba, parayı koyacak yer bulamıyorum.’ Babam da ‘Oğlum, paranı bankaya koysana’ diyordu. Ülkedeki tüm bankalarda param vardı ve o paranın biteceğine inanamazdım. Demek ki oluyor.” şeklinde konuştu.