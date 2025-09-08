Ortaca’da Arkadaşını Öldüren Sanık, 15 Yıl

ORTACA’DA KATİL SANIK 15 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, üvey annesi üzerinden bir arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu cinayet işleyen sanık, 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Olay, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Beşköprü Mahallesi’nde gerçekleşti. 23 yaşındaki Furkan K., sokakta tartıştığı 29 yaşındaki arkadaşı Mutlu Kılınç’ı, olay yerinde bulunan 18 yaşındaki Z.Z. ve O.G. ile birlikte av tüfeği ile öldürdü. Cinayet sonrası av tüfeği ile birlikte polise teslim olan Furkan K. ve Z.Z., O.G. tutuklandı.

DURUŞMADA TANIK İFADESİ

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan K. ve taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmada tahliye olan tutuksuz yargılanan O.G., SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, Z.Z. yalnızca avukatıyla mahkemeye katıldı. Tanık olarak dinlenen B.C.T., sanık Furkan K. ile hayatını kaybeden Mutlu Kılınç arasında üvey anne nedeniyle husumet bulunduğunu, daha önce telefonla küfürleştiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, Furkan K.’yi “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerini uygulayarak cezasını 15 yıla indirdi. Sanıkla birlikte yargılanan O.G. ve Z.Z. hakkında ise beraat kararı verildi.