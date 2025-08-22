Ortaca’da Tarım Sayımları Devam Ediyor

TARIM SAYIMLARI DEVAM EDİYOR

Ortaca’da tarımsal sayım çalışmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Ziraat Odası’nda yürütülüyor. Yetkililer, sayım işlemlerinin yıl sonuna kadar süreceğini açıklayarak, üreticilerin bu süreçteki katılımının son derece önemli olduğunu dile getiriyor. Tarım sayımlarının, Ortaca İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tarımsal envanterin oluşturulması, üretim planlamasının yapılması ve desteklerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi açısından kritik bir adım olduğu vurgulanıyor.

ÜRETİCİLERİN KATILIMI ÖNEM TAŞIYOR

Tarım sayımına katılan üreticilerin, hem kendi üretim verimliliklerini artıracakları hem de ilçenin tarımsal geleceğini şekillendirecekleri ifade ediliyor. Yetkililer, bu süreçte üreticilerin yanlarında bulunmasını ve kayıtların doğrulukla tamamlanması için gerekli bilgileri eksiksiz iletmelerini talep ediyor. Ayrıca, katılımcılara, tarımsal desteklerden en iyi şekilde yararlanabilmek amacıyla güncel bilgilerinin sisteme doğru bir şekilde girilmesinin önemine dikkat çekiliyor.

İŞ BİRLİĞİYLE TARIMSAL POTANSİYEL YÜKSELTİLECEK

Kamu kurumları ile üreticiler arasında iş birliği yaparak ilçenin tarımsal potansiyelinin ortaya konmasının hedeflendiği bu süreçte, çiftçilerin aktif katılımının ve gönüllü iş birliğinin başarıya ulaşacağı belirtiliyor. Ortaca’da gerçekleştirilen bu çalışmalar, tarım sektörünün desteklenmesi ve geliştirilmesi yönünde atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.