Ortadoğu’da Artan Gerilim Petrol Fiyatını Yükseltti

Dün 75,04 dolara kadar ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,77 dolardan kapattı. Bugün saat 09.24 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 0,19 artış göstererek 74,91 dolara yükseldi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 71,64 dolardan işlem gördü.

ABD’NİN SALDIRI TEHDİTLERİ PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarında artış, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’dan petrol veya gaz alan ülkelere uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisinin yarın hayata geçmesi, Rus ham petrolüne uygulanacak ikincil gümrük vergisi planları ve İran’a yönelik saldırı tehditleri sonrasında gerçekleşti. Küresel gerginliklerin petrol arzında kesintiye yol açabileceği endişesi, fiyat artışını destekliyor.

TRUMP’IN 2 NİSAN AÇIKLAMALARI MERAKLA BEKLENİYOR

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı 2 Nisan’da açıklayacağı karşılıklı tarifeler, küresel ticaret üzerinde yaratacağı potansiyel etki nedeniyle yakından takip ediliyor. Trump’ın tarifeleri, dünya genelinde belirsizliklere yol açmaya devam ederken, ülkelerin olası karşı tedbirleri ticaret savaşının derinleşeceği kaygılarını artırıyor. Analistler, ticaret savaşlarının küresel büyüme üzerindeki etkilerinin petrol fiyatlarındaki kazançları baskılayabileceği görüşünde.

Ayrıca ABD’nin aracılığıyla gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin durumu da yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Savaşın sona ermesine dair bir uzlaşı sağlanamazsa ve Moskova bu durumu kendi hatası olarak değerlendirirse, Trump, Rus petrolüne “ikincil tarifeler” getirebileceği konusunda uyarıda bulundu. Trump, “Eğer Rusya’dan petrol alırsanız, ABD’de iş yapamayacağınız anlamına gelir.” dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump’ın İran’ı bombalama tehditlerine karşı çıkarak, “Bir devlet başkanının İran’a karşı açıkça bombalama tehdidi, uluslararası barış ve güvenliğin özüne yönelik şok edici bir aşağılamadır.” ifadesini kullandı. Trump, İran’ın nükleer anlaşmaya varıp varmadığına bağlı olarak ek yaptırımların uygulanacağını belirtmişti. İran da Basra Körfezi’nde iki yabancı petrol tankerini akaryakıt kaçakçılığı suçlamasıyla alıkoyduğunu duyurdu. İran devlet televizyonunun haberine göre, “Star-1” ve “Vinteg” adındaki tankerlere Devrim Muhafızları Ordusu tarafından müdahale edildi.

Çin’de ise mart ayındaki gümrük tarifelerinin artışına rağmen imalat sanayi faaliyetlerinin genişlemeye devam ettiği görüldü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Mart 2025 tarihinde bir önceki aya göre 0,3 puanlık bir artış ile 50,5’e ulaştı. Brent petrol için teknik seviyelerde 78,54 doların direnç, 70,26 doların ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği ifade ediliyor.