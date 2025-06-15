Ortadoğu’da Çatışmalar Artıyor, Nükleer Endişe

ORTADOĞU’DA ÇATIŞMALAR VE NÜKLEER SİLAH GÜNDEMİ

Ortadoğu’da süregelen savaş devam ederken, çatışmaların artan şiddeti nükleer silahların kullanılması ihtimalini daha fazla gündeme getiriyor. Nükleer silah, yüksek yok etme gücüne sahip olan ve nükleer teknolojilerin kullanılarak üretilen silahlardır. Bu silahlar, patlayıcılardan farklı olarak daha geniş ve kalıcı zararlar vermek amacıyla kullanılıyor. Nükleer silahlar, atomun parçalanması veya iki atomun birleşmesiyle oluşan enerjiden faydalanarak üretiliyor.

DÜNYADA NÜKLEER SİLAH BULUNMA DURUMU

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2023 raporuna göre, dünya genelinde 12 bin 500 ile 13 bin arasında nükleer savaş başlığı mevcut. Nükleer silah sahibi ülkelerin listesi ise şu şekildedir: Rusya, 5 bin 899 adet; ABD, 5 bin 244 adet; Çin, 410 adet; Fransa, 290 adet; İngiltere, 225 adet; Pakistan, 165 adet; Hindistan, 164 adet; İsrail, 90 adet; Kuzey Kore ise 30 ile 50 adet arasında nükleer silaha sahip olabiliyor.