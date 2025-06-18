Ortadoğu’da Gerilim Artıyor, Dikkat Çekin

ORTADOĞU’DA ASKERİ GERİLİM VE DİPLOMATİK DENGELER

Ortadoğu’da İsrail ile İran arasındaki artan askeri gerilim, dünya genelinde yeni diplomatik dengeleri de yanında getiriyor. İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik hava saldırılarına karşılık, İran füze ve İHA saldırıları gerçekleştirmeye başlıyor. Küresel güçlerden ardı ardına gelen açıklamalar dikkat çekerken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan gelen beyanat uluslararası kamuoyunda büyük etki yarattı.

KİM JONG-UN’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Kim, yaptığı açıklamada İsrail’in saldırılarını “emperyalist bir provokasyon” olarak nitelendiriyor ve Kuzey Kore’nin İran’ın yanında olduğunu duyuruyor. Kim Jong-un’un açıklamalarında en dikkat çeken nokta, yardım konusundaki vurgusu. Kuzey Kore lideri, “Talep gelmesi hâlinde İran’a yardım göndermekten çekinmeyiz” şeklindeki sözleri ile Pyongyang’ın yalnızca sözlü değil, olası bir fiili desteğe de açık olduğunu belirtiyor. Ayrıca, “Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz” diyerek, Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteği sert bir dille eleştiriyor.

ULUSLARARASI SAFLAŞMA VE KÜRESEL DENGELER

Bu esnada, ABD ve İngiltere İsrail’e destek verirken, Rusya, Çin, Suriye ve Lübnan İran’ın yanında yer alıyor. Kuzey Kore’nin yaptığı açık destek açıklamasıyla birlikte bölgedeki saflaşmanın daha belirgin hale geldiği gözlemleniyor. Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre Kim Jong-un’un yardım taahhüdü, İran’ın yalnız olmadığını göstermekte kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Kore’nin yeniden bölgesel dengelerde etkin bir aktör olma isteğini de ortaya koyuyor.