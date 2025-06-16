Ortadoğu’da Gerilim Artıyor, Kaos Başladı

ORTADOĞU’DA GERİLİM TIRMANIYOR

Ortadoğu’daki gerilim hızla artıyor. İran tarafından fırlatılan bir füze, ABD’nin İsrail’in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğine isabet etti. Bu olay, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Amerikan üslerine saldırı olursa, ordumuzun tüm gücüyle karşılık veririz” açıklamasından sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran füzelerinin patlama şokunun binaya zarar verdiğini, ancak herhangi bir Amerikan personelinin yaralanmadığını ifade etti. Bu gelişme, ABD’nin bölgede devam eden çatışmaya daha fazla dahil olma olasılığındaki kaygıları artırdı.

İSRAİL’DEN İRAN’A HAVA SALDIRILARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik yeni hava saldırıları öncesinde, “İran rejimi artık çok zayıf. Yakında rejim değişikliği olacak” açıklaması yaptı. Pazar günü İsrail, İran’daki birçok hedefi vurdu. İran ise karşılık vererek Kudüs ve Tel Aviv’e yaklaşık 30 füze fırlattı. Ancak İran halkı, bu karşı saldırıların güvenlik sağlamadığını düşünerek başkent Tahran’dan kaçmaya başladı.

KAOS ORTAMINDA KAÇIŞ

Tahran’da hafta sonu büyük bir kaos yaşandı. Bombalama korkusuyla insanlar araçlarına binerek şehirden kaçmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yüzlerce aracın şehir dışına çıkmak isterken trafiğe takıldığı gözlemlendi. Yerel basına göre, şehirde birçok bina yıkıldı, altyapı zarar gördü, uçak bakım tesisleri ve ünlü Valiasr Meydanı hedef alındı.