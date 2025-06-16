Ortadoğu’da Gerilim Tırmanıyor. İran, ABD Büyükelçiliği’ni Vurdu. Netanyahu, İran Rejimi Zayıfladı Dedi. Tahran’da Kaos Yaşanıyor

ORTADOĞU’DA GERİLİM ARTMAKTA

Ortadoğu’daki gerilim giderek tırmanıyor. İran tarafından fırlatılan bir füze, ABD’nin İsrail’in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğine isabet etti. Olay, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Amerikan üslerine saldırı olursa, ordumuzun tüm gücüyle karşılık veririz” açıklamasından sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

ABD, İRAN SALDIRILARINA KARŞI TEDBİRLİ

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran füzelerinin patlama etkisinin binaya zarar verdiğini, ancak herhangi bir Amerikan personelinin yaralanmadığını aktardı. Bu gelişme, ABD’nin bölgede devam eden çatışmanın içine daha da çekilmesi yönündeki endişeleri artırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik yeni hava saldırılarından önce yaptığı açıklamada, “İran rejimi artık çok zayıf. Yakında rejim değişikliği olacak” dedi.

İRAN KAOS İÇİNDE

İsrail, pazar günü İran’daki birçok hedefi vurdu. İran da buna karşılık olarak Kudüs ve Tel Aviv’e yaklaşık 30 füze fırlattı. Ancak İranlı halk, bu karşı saldırıların güvenlik sağlamadığını düşünerek başkent Tahran’ı terk etmeye başladı. Tahran’da hafta sonu tam anlamıyla bir kaos yaşandı. Bombalama korkusuyla insanlar araçlarına binerek şehirden kaçmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yüzlerce aracın şehir dışına çıkmak isterken trafiğe takıldığı görüldü.

ŞEHİRDE YIKIM VE ALTYAPI ZARARI

Yerel basına göre, şehirde birçok bina yıkıldı, altyapı zarar gördü, uçak bakım tesisleri ve ünlü Valiasr Meydanı hedef alındı. Bu durum, Tahran’daki günlük yaşamı olumsuz etkileyerek halk arasında büyük bir paniğe neden oldu.