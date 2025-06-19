Ortadoğu’da Tansiyon Artıyor, Panik Yaşanıyor

ORTADOĞU’DA YÜKSELEN TANSİYON

Ortadoğu’daki gerginlik her geçen gün artıyor. İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar yedinci güne girerken, bu sabah Tel Aviv’de büyük bir kaos yaşandı. İran tarafından atılan füzeler sabah saatlerinde İsrail’in farklı bölgelerine düştü.

SALDIRILARDA PANİK VE YARALILAR

İsrail ordusu, bu saldırılar sırasında halkı sığınaklara yönlendirmeye çağırdı. Tel Aviv’de birçok siren sesi çalmaya başladı. Yerel kaynaklar, füzelerin özellikle Tel Aviv Borsa binası ve bir hastaneye isabet ettiğini aktarıyor. Resmi açıklamalar doğrultusunda, saldırılarda en az 50 kişinin yaralandığı bildirilmekte.