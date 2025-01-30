Ortadoğu’da Trump’ın Elçisi Kesin Adımlar Atıyor

ATEŞKES MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili olarak bölgedeki ülkelerle temaslar sürdürüyor. 19 Ocak’ta kabul edilen ateşkese İsrail’i ikna etme adına önemli bir rol üstlenen Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile sürekli diyalog içinde bulunuyor. Trump’ın elçisinin önümüzdeki günlerde Gazze Şeridi’ni ziyaret etmesi ve hafta başında yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin kuzey vilayetlerine dönüşünü izlemesi bekleniyor.

İKİNCİ AŞAMANIN BAŞLANGICI

Hamas ile İsrail arasında yapılan bir anlaşmaya göre, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda ateşkesin 16. gününde müzakerelerin ikinci aşaması başlaması gerekiyor. İsrail medyasına göre Witkoff, bu süreçte Gazze’nin yeniden inşası ve İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini içeren “geniş bir Orta Doğu anlaşması” üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, Witkoff’un öncelikle Suudi Arabistan’a giderek Prens Muhammed bin Selman ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın kıdemli danışmanı Hüseyin eş-Şeyh ile buluştuğu bilgisi edinildi.