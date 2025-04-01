Ortadoğu Gerginliği Petrol Fiyatlarını Yükseltti

Dün 75,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,77 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.24 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 74,91 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,64 dolardan işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’dan petrol veya gaz alan ülkelere getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin yarın yürürlüğe girmesi, Rus ham petrolüne ikincil gümrük vergisi planı ve İran’a yönelik saldırı tehditlerinin ardından yükseldi. Küresel gerginliklerin petrol arzını sekteye uğratabileceği endişeleri, fiyatların artışını destekliyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI TRÖBÜNDE TAKİPTE

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı 2 Nisan’da karşılıklı tarifeleri açıklama hazırlıkları, küresel ticaret üzerindeki etkileri açısından önem taşıyor. Tarife uygulamaları, küresel ölçekte belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor. Ülkelerden gelebilecek olası misillemelerin ticaret savaşının derinleşebileceği endişelerini artırdığı belirtiliyor. Analistlere göre, ticaret savaşının küresel büyüme üzerindeki etkilerine dair kaygılar, petrol fiyatlarının kazanımlarını baskılıyor. ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin durumu da yatırımcıların dikkatinde kalıyor. Rusya ile anlaşmaya varılamaması halinde, Trump, Rus petrolüne “ikincil tarifeler getirme” uyarısında bulundu. Trump, “Bu, eğer Rusya’dan petrol alırsanız, ABD’de iş yapamayacağınız anlamına gelir.” dedi.

İRAN’DAN YANIT VE PETROL TANKERLERİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın İran’a yönelik bombalama tehdidi hakkında bir açıklama yaparak, “Bir devlet başkanının İran’a karşı açıkça bombalama tehdidi, uluslararası barış ve güvenliğin özüne yönelik şok edici bir aşağılamadır.” ifadesini kullandı. Ayrıca Trump, İran’ın nükleer konusunda bir anlaşmaya varılması durumunda ilave yaptırımların devreye alınacağını belirtti. İran, Basra Körfezi’nde iki yabancı petrol tankerini akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla alıkoyduğunu duyurdu. İran devlet televizyonunun haberine göre, “Star-1” ve “Vinteg” adlı tankerlere Devrim Muhafızları Ordusu tarafından müdahalede bulunuldu.

ÇİN EKONOMİSİ VE PETROL FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Öte yandan, mart ayında Trump’ın gümrük tarifelerini artırmasına rağmen Çin’de imalat sanayiinde ekonomik faaliyetlerin genişlemeye devam ettiği belirtildi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Mart 2025’te bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 50,5’e ulaştı. Brent petrolün teknik olarak 78,54 doların direnç, 70,26 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.