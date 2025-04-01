Ortadoğu Gerginliği Petrol Fiyatlarını Yükseltti

Dün 75,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,77 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.24 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 74,91 dolara ulaştı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,64 dolardan satılıyor.

ABD’NİN TEHDİTLERİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’dan petrol veya gaz alan ülkeler için getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin yarın yürürlüğe girmesi, Rus ham petrolüne sekonder gümrük vergisi planları ve İran’a yönelik saldırı tehditleri sebebiyle artış gösteriyor. Mevcut küresel gerginliklerin petrol arzını olumsuz etkileyebileceği kaygısı, fiyatların yükselmesini destekliyor.

TRUMP’IN 2 NİSAN TARİHİNDE YAPACAĞI AÇIKLAMALAR İZLENECEK

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak değerlendirilen 2 Nisan’da karşılıklı tarifeleri duyuracağı haberi, küresel ticaret üzerindeki potansiyel etkileri açısından dikkatle izleniyor. Trump’ın tarifeleri, küresel ölçekte belirsizlik yaratan bir unsur olmaya devam ederken, ülkelerden gelebilecek olası misillemeler ticaret savaşının derinleşeceği endişelerini artırıyor. Analistler, ticaret savaşının küresel büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin endişelerin petrol fiyatlarındaki artışları baskılayabileceğini belirtiyor.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE

ABD’nin arabuluculuğunda sürdürülen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin seyri de yatırımcıların dikkati üzerinde kalmaya devam ediyor. Eğer savaşın sona erdirilmesi konusunda Rusya ile bir uzlaşı sağlanamazsa ve Moskova bunu kendi hatası olarak değerlendirirse, Trump, Rus petrolüne sekonder tarifeler uygulama talebini yenileyebileceğini belirtti. Trump, “Eğer Rusya’dan petrol alırsanız, ABD’de iş yapamayacağınız anlamına gelir.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump’ın İran’a yönelik bombalama tehdidine tepki gösterdi. Bekayi, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Bir devlet başkanının İran’a karşı açıkça bombalama tehdidi, uluslararası barış ve güvenliğin özüne yönelik şok edici bir aşağılamadır.” şeklinde ifade etti. Trump, İran’ın nükleer müzakerelerini tamamlayıp tamamlamamasına bağlı olarak ek yaptırımların uygulanabileceğini belirtti. Ayrıca, İran, Basra Körfezi’nde iki yabancı petrol tankerini akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla alıkoyduğunu açıkladı. İran devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre, “Star-1” ve “Vinteg” isimli iki tanker, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bu sebeple müdahale ile durduruldu.

ÇİN’DE EKONOMİK AKTİVİTE ARTIK DAHA CANLI

Diğer yandan, mart ayında Trump’ın gümrük tarifelerini artırmasına rağmen, Çin’de imalat sanayisinde ekonomik aktivitenin büyümeye devam ettiği görülüyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin, Mart 2025’te bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 50,5 seviyesine yükseldiğini bildirdi. Brent petrolü için teknik açıdan 78,54 dolara direnç, 70,26 dolara ise destek seviyeleri izleniyor.