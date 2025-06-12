Ortadoğu’Taki Tansiyon Piyasalarda Etki Yaratıyor

Ortadoğu’da artan gerginlik, piyasalarda kayda değer bir etki yarattı. İran’ın Amerikan üslerini hedef alma tehdidi ve Washington’un bölgede bulunan büyükelçilik ve askeri üslerdeki personeli tahliye etme kararı, enerji ve emtia piyasalarında ciddi hareketlilik sağlıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIS

Brent ham petrolü, Çarşamba günü 2,90 dolarlık yükselişle varil başına 69,77 dolara çıkarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,88’lik bir artış göstererek 68,15 dolara çıkıyor. Uzmanlar, bu fiyat artışının, İran’dan gelecek arzın kesintiye uğrayabileceği endişesiyle tetiklendiğini belirtiyor.

Gerginlik, yatırımcıları daha güvenli alanlara yönlendirdi. Altın fiyatları hızla artış gösteriyor. Ons altın tarihi bir zirve olan 3.377 dolara yükselirken, Türkiye’de gram altın 4.251,19 TL, çeyrek altın ise 7.013 TL’ye kadar çıkmış durumda. Cumhuriyet altını 27.919 TL ve gremse altın 69.123 TL ile rekor seviyelere ulaşıyor. Uzmanlar, gerilim artarsa altın fiyatlarının yeni rekorlar kırabileceğini belirtiyor. Yurt içinde döviz kurlarında da dalgalanmalar gözlemleniyor. Dolar/TL kuru yeni güne 39,20 TL seviyesinde başladı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin artması durumunda kurda yeni yükselişlerin olabileceğini ifade ediyor.

PİYASALARDA SAVAŞ ENDİŞESİ

ABD Başkanı Trump’ın İran ile nükleer anlaşma konusundaki “çok daha az eminim” açıklaması, silahlı çatışma olasılığını göz ardı edilemeyecek bir durum haline getirdi. İran Savunma Bakanı’nın “ABD üsleri menzilimizde” ifadeleri, tehdit algısını daha da artırdı. İngiltere’nin UKMTO servisi de askeri faaliyetlerin artabileceği uyarısında bulundu. Diplomatik kaynaklar, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu doğruladı.

Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” biçiminde bir değerlendirme yaptı. Capital Economics’ten Hamad Hussain ise enerji fiyatlarındaki artışın, özellikle OPEC+ ülkelerindeki talep dengesiyle birleşince uzun vadeli dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.