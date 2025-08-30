Haberler

Ortahisar’da Devrilen Araçta Bir Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Karşıyaka Mahallesi’nde İ.K. yönetimindeki 61 EC 621 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilme durumu yaşadı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili detayların incelendiği bildiriliyor.

Havsa’da Otomobil-Kamyon Kazası Oldu

Havsa’da otomobile çarpan bir kamyon, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Diyarbakır Bağlar'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah sevkiyatı yapan bir kişi yakalandı. Kargo içinde 5 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

