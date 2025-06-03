Ortahisar’da Sağanak, Hayatı Olumsuz Etkiledi

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu yağış sonucunda bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşuyor, rögarlar da taşma yapıyor. Yağış anında sokakta kalan vatandaşlar, bir kısmı şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, diğerleri iş yerlerine sığınıyor. Yollardaki su birikmeleri nedeniyle trafik akışı zaman zaman kesintiye uğruyor.

SU BASTI VE MAHSUR KALAN ARAÇLAR

Şiddetli yağış yüzünden bazı araçlar yolda kalıyor, birçok alanda ev ve iş yerlerini su basıyor. Taşkınlar ve kaya düşmeleri gibi sorunların yaşandığı bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, müdahale çalışmalarını sürdürüyor.