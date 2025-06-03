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Ortahisar’da Yağış Sorunları Yaşandı

SAĞANAK YAĞIŞ ORTAHİSAR’DA ETKİ GÖSTERİYOR

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Çeşitli cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı rögarlar taştı. Yağış anında dışarıda kalan vatandaşlar, şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları iş yerlerine sığındı. Su birikintileri nedeniyle yollarda trafik akışı zaman zaman duraksadı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞIN GETİRDİKLERİ

Şiddetli yağış sonucunda birçok araç yolda mahsur kaldı ve pek çok ev ile iş yeri su altında kaldı. Taşkın ve kaya düşmelerinin yaşandığı bölgede, çeşitli kamu kurumlarının ekipleri olaylara müdahale ediyor. Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, bu koşullarla mücadele için çalışmalarını sürdürüyor.

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