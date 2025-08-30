Haberler

Ortahisar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bulunan ağaçlık bir alan, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Karşıyaka Mahallesi’ndeki arazide meydana gelen bu olay, bölgedeki sakinler tarafından fark edilmesiyle birlikte alarm verildi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin yayılmaması için hızla harekete geçen itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili detaylı incelemenin yapılması planlanıyor.

Haberler

Havsa’da Otomobil-Kamyon Kazası Oldu

Havsa’da otomobile çarpan bir kamyon, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi.
Haberler

Diyarbakır’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Diyarbakır Bağlar'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah sevkiyatı yapan bir kişi yakalandı. Kargo içinde 5 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

