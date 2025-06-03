Ortahisar İlçesi Sulara Kapıldı

YAĞIŞLARIN ETKİSİYLE CANLI BİR MANZARA

Sabah saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönerek Ortahisar ilçesinde yolları nehre çevirdi. Ev ve iş yerleri su altında kalan vatandaşlar çaresizlik içinde kaldı, bu durum hayatı durma noktasına getirdi.

ARAÇLAR SU BİRİKİNTİLERİNDE MAHSUR

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağışların ardından ilçenin birçok yolu, kavşağı, alt geçidi ve dal-çık sular altında kaldı, su baskınları, toprak kaymaları ve seller meydana geldi. Çok sayıda araç, yollarda ve otoparklardaki su birikintileri içinde mahsur kalırken, Karşıyaka Mahallesi Piri Reis Caddesi ise adeta bir dereye dönüştü.