Ortak Kullanım Alanları Kapatıldı

ORTAK ALANLARDA KAPANMA PROBLEMİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alan Sarıkorkmaz Mahallesi’ndeki bir apartmandaki müteahhit ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlık, sakinlerde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Daha önce elektriklerin kesilmesi ile gündeme gelen bu bina, şimdi de ortak kullanım alanlarının engellenmesi ile ikinci bir sorunla karşı karşıya kaldı. Noter onaylı apartman yöneticisi ve kat maliki olan Mustafa Sağlam, arka bahçenin müteahhit tarafından kapatıldığını ve bu durumun hem otoparka hem de apartman girişine erişimi engellediğini aktardı.

EMNİYET VE ZABITA MÜDAHALESİ

Yaşanan durumu emniyet birimlerine ilk olarak bildirdiklerini belirten Sağlam, “Apartman girişimize ve otoparka ulaşımı engelleyen tuğla birikintilerini fark edince emniyete müracaat ettik. Ancak emniyet bu konuda müdahale edemeyeceklerini söyledi. Ardından zabıtaya başvurduk. Zabıtaya, apartmanımıza ve bahçemize ulaşımı engelleyen yapı yığınlarının fotoğraflarıyla başvuruda bulunduk” diye ifade etti.

KAPALI ALAN VE HUKUKİ SÜREÇLER

Sağlam, apartmanın iskanının alındığını ve şu an binada herhangi bir inşaat veya tadilat çalışması bulunmadığını dile getirerek, müteahhidin ortak alanları bilinçli bir şekilde kullanıma kapattığını savundu. Bu durumun, kendilerinin açtığı davanın bir sonucu olduğunu öne sürdü. Mustafa Sağlam, müteahhit ile aralarında süregelen hukuki süreç yüzünden baskı altında olduklarını açıkladı. “Resmi bir tehditte bulunulmuyor ama aracılarla bize haber gönderilerek, davadan vazgeçmemiz isteniyor” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

MAĞDURİYET VE ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Apartman sakinleri, ortak alanların engellenmesi nedeniyle sosyal yaşamlarının ve güvenliklerinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, yetkililerden acil çözüm beklediklerini ifade etti. Bu durum, hem yaşam alanlarını hem de huzurlarını etkileyen önemli bir konu haline geldi.