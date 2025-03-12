Ortaklar Fen Lisesi’nde Kaymakamla İftar Buluşması

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİLER

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Ortaklar Fen Lisesi öğrencileri ile birlikte iftar programında buluştu. Kaymakam Doğru, iftar sonrasında öğrencilerle bir araya gelerek onların gelecek hedeflerine dair tecrübelerini paylaştı.

GENÇLERE REHBERLİK YAPTI

Doğru, okul ziyaretinde öğrencilerle iftar yaparak, onların gelecekteki planları ve hayalleri hakkında sohbet etti. Gençlere doğru hedef belirleme, azimle çalışma ve geleceğe yönelik adımlar atma konularında faydalı tavsiyeler veren Doğru, yaşadığı tecrübelerden örnekler sunarak öğrencilere cesaret verdi.

BAŞARI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Kaymakam Doğru, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, hayatlarında başarılı olmak için önemli adımlar atacakları bir dönemden geçtiklerini hatırlattı ve hayatta hedeflerine ulaşmanın önemini vurguladı.